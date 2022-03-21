У Генштабі ЗСУ розповіли про 26-ий день протистояння з агресором. У військових – дуже багато пошкодженої техніки та озброєння.
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Через санкції заводи не отримують необхідні деталі
Через санкції призупинена робота підприємств корпорації "Уралзавод" та Челябинського тракторного заводу. Їм з-за кордону не доставляють комплектуючі.
Саме ці підприємства спеціалізуються на виготовленні та ремонті танків. Також вони можуть полагодити іншу броньовану техніку збройних сил.
Дивіться брифінг Сергія Лещенка за 21 березня: