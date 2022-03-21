У Генштабі ЗСУ розповіли про 26-ий день протистояння з агресором. У військових – дуже багато пошкодженої техніки та озброєння.

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Через санкції заводи не отримують необхідні деталі

Через санкції призупинена робота підприємств корпорації "Уралзавод" та Челябинського тракторного заводу. Їм з-за кордону не доставляють комплектуючі.

Саме ці підприємства спеціалізуються на виготовленні та ремонті танків. Також вони можуть полагодити іншу броньовану техніку збройних сил.

Зверніть увагу! На території Запорізької області противник розгорнув пункт з ремонту бронетанкової техніки. До цього залучили обладнання та робітників оборонних підприємств Росії.

Дивіться брифінг Сергія Лещенка за 21 березня: