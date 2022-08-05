Финляндия не позволяет россиянам вывозить дроны и навигаторы: отбирают прямо на границе

На границе с россией финские пограничники устраивают тщательные проверки для граждан государства-агрессора. Не разрешают россиянам пересекать границу с дронами и навигаторами.

Ранее финны решили строить на границе с россиянами улучшенное ограждение. Теперь тщательно относятся к проверкам тех лиц, которые направляются в россию.

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В общей сложности было проведено 2,5 тысячи проверок

В общей сложности провели 2,5 тысячи таких проверок, во время которых конфисковали дроны и навигаторы. Еще сотня проверок касалась выполнения санкций ЕС, введенных против оккупантов.

Финские таможенники объяснили, что отбирали у россиян товары, которые могут использовать в промышленных и военных целях. Также не удалось вывезти на территорию государства-агрессора предметы роскоши, которые есть в санкционных списках.

Сейчас проводят доследственную проверку по 20 делам

В настоящее время таможня Финляндия проводит доследственную проверку по около 20 делам. На этом финны останавливаться не собираются, так что и дальше будут следить за людьми с российским паспортом.

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В одном из финских городов каждый день включают гимн

Выразить свою солидарность с украинцами решили в финском городе Лаппеенранта. Он расположена всего в 20 километрах от границы с россией, так что сюда приезжают на шопинг граждане государства-агрессора. Каждый день здесь звучит украинский гимн, а над мэрией и портом поднимают украинский национальный флаг.

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