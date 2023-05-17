Об этом 24 Каналу рассказал экссоветник министра внутренних дел Украины Ростислав Смирнов. По его словам, судьба России вполне очевидна и предсказуема.
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Проигрыш России очевиден
Ростислав Смирнов отметил, что есть 2 момента, которые существенно влияют на способность российской армии активно обороняться.
По его мнению, украинцам не стоит рассчитывать на то, что россияне сбегут с поля боя, как это было на Харьковщине или в Херсоне.
"Нет, они не побегут, но они не понимают, что им защищать", – убежден он.
Российские военные очень сильно демотивированы. Украинские защитники преданно держали оборону Северодонецка, а ныне Бахмута, потому что имеют определенные ценности.
Я не хочу сказать, что нас ждет легкая прогулка, но это точно не будет то сопротивление, которое давали наши воины в наших городах,
– подчеркнул Смирнов.
Россияне не стоят за свои дома или семьи, защищая их от ненасытного врага.
Ростислав Смирнов рассказал, какие признаки проигрыша есть у российской армии: смотрите видео
Россия скоро "рассыплется"
Экссоветник министра внутренних дел Украины пояснил, что еще одним немаловажным моментом в войне играет массовость. Так было и во время Второй мировой войны.
"Сейчас один хороший военизированный полк может заменить очень большое количество просто биомассы с автоматами", – отметил он.
К тому же Украина получает огромное количество военной помощи от стран-партнеров. Речь идет о вооружении современного образца.
Также постоянно звучат заявления от мировых лидеров об усилении поддержки Украины, например, передаче дальнобойных ракет.
Это только начало. Все это может нивелировать оборонные возможности и силы неприятеля. Этот карточный дом начнет сыпаться,
– подчеркнул Смирнов.
По его словам, Генштаб ВСУ точно знает, как смоделировать успешные операции, чтобы свести все силы врага к нулю.
Запад усиливает военную помощь для Украины: главное
- Германия объявила о новом пакет военной помощи Украине. Ее стоимость составляет 2,7 млрд евро. Немцы пообещали отправить в страну Leopard 1, БМП Marder и системы ПВО Iris-T.
- В совместной декларации Украины и Франции сообщили, что Франция в скором времени подготовит и оснастит несколько украинских батальонов десятками БМП и легких танков, включая AMX-10RC.
- К новой волне военной помощи Украине присоединилось и британское правительство. В частности, дальнобойные дроны он обещает передать для нужд ВСУ.