Украинские герои постепенно оттесняют врага из южных регионов Украины. Враг не собирается сдаваться и пытается удержать позиции.

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Границы Херсонской области

Как сообщили в Генштабе ВСУ, российские оккупанты хотят удержаться на административных границах Херсонской области. Наши воины оттесняют вражеские войска и защищают наши земли.

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