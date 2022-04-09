Українські герої поволі відтісняють ворога з південних регіонів України. Ворог не збирається легко здаватися та намагається втримати позиції.

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Межі Херсонської області

Як повідомили у Генштабі ЗСУ, російські окупанти хочуть втриматися на адміністративних кордонах Херсонської області. Наші воїни відтісняють ворожі війська та тримають оборону наших земель.

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