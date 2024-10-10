Россиян ждет дефицит боекомплектов

А все потому, что объект, на котором всю ночь и даже утро детонировали боеприпасы 152-го и 122-го калибров и не только они, в первую очередь снабжал группу войск "Север". Если быть совсем точным – то ее подгруппу "Курск".

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Дело в том, что Курская группировка, численностью до 40 тысяч тел, имеет из механизированной компоненты примерно такой набор:

танки – до 150 единиц;

ББМ – около 500 единиц;

ствольная артиллерия – около 200 единиц;

РСЗО – до 100 единиц.

Как видим, не самые выдающиеся показатели, но командование российского оккупационного войска пытается их наращивать. При этом, если принять во внимание 67-й арсенал ГРАУ, как отдельно взятый объект с наполнением в 20 тысяч тонн боеприпасов, то это примерно полтора – два месяца беспроблемного артиллерийского огня по 6 тысяч выстрелов в сутки именно 300 единицами артсистем. Главное, чтобы только ствол выдержал такую нагрузку.

Напомню, что с 9 на 10 сентября россияне развернули контрнаступление в Курской области, но до сих пор там особо не преуспели. Так, если месяц назад Силы обороны Украины контролировали 1245 километров квадратных Курской области, то по состоянию на 9 октября зона контроля составляет – 1105 километров квадратных. Это только то, что можно верифицировать.

То есть, мягко говоря, не особо выдающийся показатель месяца контрнаступления курской группировки, которая численно превосходит украинские подразделения. А теперь еще и неизбежный дефицит боекомплекта к артиллерии.

Россия показывает свою немощь

Очевидно, что в октябре российские войска не будут иметь абсолютно никакого успеха в вопросах возвращения контроля над Курской областью. В то время как они будут пытаться отгрызать куски от успешного для них направления Снагость – Любимовка, СОУ будут расширять зону контроля на других участках, чему будет способствовать снижение активности российской артиллерии.

Таким образом, октябрь так же можно считать для россиян потерянным месяцем в вопросе эпического вытеснения СОУ из Курской области. Но при этом не факт, что до конца месяца не будут нанесены удары по объектам, от которых так же критически зависит обеспечение УВ "Север". Курская группировка, которую 2 месяца пытались усилить и продолжают это делать, на самом деле оказывается совсем не боеспособной на территории самой же России.

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Очевидно, что Россия не способна не только себя защитить, но и организовать адекватную военную операцию по возвращению своих территорий. Понятно, из этого делаются соответствующие выводы не только в Генеральном штабе ВСУ, но и в среде наших партнеров и других геополитических игроков.

Все эти факторы указывают на то, что ряд населенных пунктов и районных центров в Курской области, впервые за последние два десятилетия встретят Новый год с поздравлениями от другого президента. При этом, я абсолютно не исключаю, что среди уже очевидных зон контроля и районных центров до того момента встречать Новый год с другим президентом будут и новые районные центры.