Росіян чекає дефіцит боєкомплектів

А все тому, що об'єкт, на якому всю ніч і навіть ранок детонували боєприпаси 152-го та 122-го калібрів і не тільки вони, в першу чергу постачав групу військ "Північ". Якщо бути зовсім точним – то її підгрупу "Курськ".

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Річ у тому, що Курське угруповання, чисельністю до 40 тисяч тіл, має з механізованої компоненти приблизно такий набір:

танки – до 150 одиниць;

ББМ – близько 500 одиниць;

стовбурна артилерія – близько 200 одиниць;

РСЗВ – до 100 одиниць.

Як бачимо, не найвидатніші показники, але командування російського окупаційного війська намагається їх нарощувати. При цьому, якщо взяти до уваги 67-й арсенал ГРАУ, як окремо взятий об'єкт із наповненням у 20 тисяч тонн боєприпасів, то це приблизно півтора – два місяці безпроблемного артилерійського вогню по 6 тисяч пострілів на добу саме 300 одиницями артсистем. Головне, щоб тільки ствол витримав таке навантаження.

Нагадаю, що з 9 на 10 вересня росіяни розгорнули контрнаступ у Курській області, але досі там особливо не досягли успіху. Так, якщо місяць тому Сили оборони України контролювали 1245 кілометрів квадратних Курської області, то станом на 9 жовтня зона контролю становить – 1105 кілометрів квадратних. Це тільки те, що можна верифікувати.

Тобто, м'яко кажучи, не особливо видатний показник місяця контрнаступу курського угруповання, яке чисельно перевершує українські підрозділи. А тепер ще й неминучий дефіцит боєкомплекту до артилерії.

Росія показує свою неміч

Очевидно, що у жовтні російські війська не матимуть абсолютно жодного успіху в питаннях повернення контролю над Курською областю. У той час як вони намагатимуться відгризати шматки від найуспішнішого для них напрямку Снагость – Любимівка, СОУ розширюватимуть зону контролю на інших ділянках, чому сприятиме зниження активності російської артилерії.

Таким чином, жовтень так само можна вважати для росіян втраченим місяцем у питанні епічного витіснення СОУ з Курської області. Але при цьому не факт, що до кінця місяця не будуть завдані удари по об'єктах, від яких так само критично залежить забезпечення УВ "Північ". Курське угруповання, яке 2 місяці намагалися посилити і продовжують це робити, насправді виявляється зовсім не боєздатним на території самої ж Росії.

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Очевидно, що Росія не здатна не лише себе захистити, а й організувати адекватну військову операцію щодо повернення своїх територій. Зрозуміло, з цього робляться відповідні висновки не лише у Генеральному штабі ЗСУ, а й у середовищі наших партнерів та інших геополітичних гравців.

Усі ці фактори вказують на те, що низка населених пунктів та районних центрів у Курській області, вперше за останні два десятиліття зустрінуть Новий рік із привітаннями від іншого президента. При цьому, я абсолютно не виключаю, що серед уже очевидних зон контролю та районних центрів до того моменту зустрічати новий рік з іншим президентом будуть і нові районні центри.