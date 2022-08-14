россияне не проводят массовую мобилизацию в Херсоне, потому что знают, чем это закончится, - Соболевский

оккупанты пытаются пополнить резервы, мобилизуя мужчин из Донбасса. Однако в Херсонской области таких случаев нет. Там враг боится проводить массовую мобилизацию, понимая, чем это может закончиться.

Об этом 24 каналу рассказал первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский. Он отметил, что принудительной мобилизации в Херсонской области нет.

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Чиновник уверяет, что оккупанты понимают то, что большинство населения на Херсонщине не только не поддерживает "русский мир", а вообще ненавидит российских военных.

По словам Соболевского, россияне понимают, что если этих людей мобилизовать в свои войска и дать им оружие, это может плохо закончиться.

Но то небольшое количество людей, которые обратились к оккупантам, чтобы получить российский паспорт, могут принудительно мобилизовать и отправить на фронт. Это возможно,

– отметил заместитель председателя Херсонского облсовета.

Отметим, что россияне производят принудительную мобилизацию населения на временно оккупированных территориях Украины. оккупанты продолжают принудительную мобилизацию жителей оккупированного Донбасса, чтобы пополнить свои резервы.

К слову, в американском Институте изучения войны заявили, что на Херсонщине больше нет мостов через Днепр, по которым россияне могут перекидывать технику или оружие. Каховский ведь был последним мостом, которым враги могли пользоваться.

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