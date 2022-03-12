Поэтому роды пришлось принимать сельской медсестре. Об этом сообщила глава Николаевского облсовета Анна Замазеева.

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Оккупанты окружили деревню, в которой живет роженица. Поэтому ей не удалось выехать в роддом. Поэтому роды принимала сельская медсестра, которую параллельно консультировал врач роддома.

Отметим, что село Кандыбино расположено в 30 километрах от Николаева.

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