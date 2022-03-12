Через це пологи довелося приймати сільській медсестрі. Про це повіідомила голова Миколаївської облради Ганна Замазєєва.

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Окупанти оточили село, у якому живе породілля. Тому їй не вдалося виїхати до пологового будинку. Тому пологи приймала сільська медсестра, якій паралельно надавав консультації лікар пологового будинку.

Зазначимо, що село Кандибине розташоване за 30 кілометрів від Миколаєва.

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