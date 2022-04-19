"Непреклонная" вера в рупоры Кремля

Во-первых, по "Первому каналу" сказали, что на крейсере "Москва" никаких потерь нет. Я слушала ведущую, слово в слово: все моряки были своевременно эвакуированы.

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"Первый канал" врать не будет. Это не какая-нибудь пропагандистская контора, это серьезное средство массовой информации.

Ракетный крейсер Москва, российский военный корабель, ВСУ потопили флагман Черноморского флота России
Родители оккупантов из потопленного крейсера "Москва" жалуются, что не могут их найти / Фото из фейсбука Натальи Садыковой

Был сын – и нет

Во-вторых, в генштабе Российской Федерации заявляют, что погибших нет. Генеральный штаб такой страны тоже обманывать не будет. Крейсер утонул сам, когда его буксировали в Севастополь. Экипаж эвакуирован. Никто без вести не исчезал. В России ценят жизнь каждого военного. Не сейте панику.

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В-третьих. Терзают меня смутные сомнения, что вы, женщина, – обычная провокаторша. И никакого сына у вас никогда не было. Придумали себе какого-нибудь Марка. Между прочим, за ложь о российской армии можно сесть на нары, всерьез и надолго. Набежали мамки с фейками. Успокойтесь.

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