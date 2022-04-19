"Непреклонная" вера в рупоры Кремля
Во-первых, по "Первому каналу" сказали, что на крейсере "Москва" никаких потерь нет. Я слушала ведущую, слово в слово: все моряки были своевременно эвакуированы.
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"Первый канал" врать не будет. Это не какая-нибудь пропагандистская контора, это серьезное средство массовой информации.
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Был сын – и нет
Во-вторых, в генштабе Российской Федерации заявляют, что погибших нет. Генеральный штаб такой страны тоже обманывать не будет. Крейсер утонул сам, когда его буксировали в Севастополь. Экипаж эвакуирован. Никто без вести не исчезал. В России ценят жизнь каждого военного. Не сейте панику.
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В-третьих. Терзают меня смутные сомнения, что вы, женщина, – обычная провокаторша. И никакого сына у вас никогда не было. Придумали себе какого-нибудь Марка. Между прочим, за ложь о российской армии можно сесть на нары, всерьез и надолго. Набежали мамки с фейками. Успокойтесь.
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