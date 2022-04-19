"Непохитна" віра в рупори Кремля

По-перше, по "Першому каналу" сказали, що на крейсері "Москва" жодних втрат немає. Я слухала ведучу, слово в слово: всі моряки були вчасно евакуйовані.

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"Перший канал" брехати не буде. Це не якась пропагандистська контора, це серйозний засіб масової інформації.



Батьки окупантів з потопленого крейсера "Москва" бідкаються, що не можуть їх знайти / Фото з фейсбуку Наталії Садикової

Був син – і нема

По-друге, у генштабі Російської Федерації заявляють, що загиблих немає. Генеральний штаб такої країни теж дурити не буде. Крейсер потонув сам, коли його буксирували до Севастополя. Екіпаж евакуйовано. Ніхто безвісти не зникав. У Росії цінують життя кожного військового. Не сійте паніку.

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По-третє. Терзають мене підозрілі сумніви, що ви, жінко, – звичайна провокаторка. І ніякого сина у вас ніколи не було. Вигадали собі якогось Марка. Між іншим, за брехню про російську армію можна сісти на нари, всерйоз і надовго. Набігли тут мамки із фейками. Заспокойтеся.

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