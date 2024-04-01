Военный эксперт и полковник запаса ВСУ Петр Черник рассказал 24 Каналу, что россияне учатся обманывать нашу систему ПВО. Они построили вторую ракетную школу в мире и имеют довольно серьезные технологии в этом направлении.

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Никоим образом нельзя противника недооценивать. Даже "железные купола" Израиля, которые считаются на планете Земля едва ли не лучшими зенитно-ракетными комплексами, допускают прорывы. Не может так быть, что все всегда сбивается на 100%,

– подчеркнул Черник.

Количество ракетоносителей у россиян

Ту-95МС по паспортным данным может брать на борт в пределах до восьми ракет Х-101 или до шести ракет Х-555. Но ни разу они не брали на борт больше, чем четыре ракеты.

Петр Черник добавил, что ракеты относительно тяжелые – они весят 2,5-2,7 тонн. Происходит огромная нагрузка на сам ракетоноситель. У россиян задекларировано в пределах 60 – 70 Ту-95МС. Однако на самом деле в рабочем состоянии есть только примерно 20 – 26 этих машин, не более.

Самый молодой ракетоноситель этого класса – 1994 года. Все сильно изнашивается. Строить такие машины и производить соответствующие узлы и агрегаты россияне не могут, однако отказаться от философии нанесения ударов они также не хотят.

Понимаем, что те машины, которые взлетают и возвращаются обратно на аэродромы, нуждаются в пределах от трех до четырех суток на обслуживание. По моим собственным подсчетам, у нас сейчас есть относительно две рабочие очереди, третьей нет, то есть от 12 до 14 машин в каждой группе. Так и будут работать: в режиме 2 – 3, максимум 4 ракеты на одну машину, –

подытожил военный эксперт.

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