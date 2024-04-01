Військовий експерт і полковник запасу ЗСУ Петро Черник розповів 24 Каналу, що росіяни вчаться обманювати нашу систему ППО. Вони побудували другу ракетну школу у світі і мають доволі серйозні технології у цьому напрямку.

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Жодним чином не можна противника недооцінювати. Навіть "залізні куполи" Ізраїлю, котрі вважаються на планеті Земля чи не найкращими зенітно-ракетними комплексами, допускають проривання. Не може так бути, що все завжди збивається на 100 %,

– підкреслив Черник.

Кількість ракетоносіїв у росіян

Ту-95МС за паспортними даними може брати на борт у межах до восьми ракет Х-101 або до шести ракет Х-555. Але жодного разу вони не брали на борт більше, ніж чотири ракети.

Петро Черник додав, що ракети відносно важкі – вони важать 2,5-2,7 тонн. Відбувається величезне навантаження на сам ракетоносій. У росіян задекларовано у межах 60 – 70 Ту-95МС. Однак насправді у робочому стані є лише приблизно 20 – 26 цих машин, не більше.

Наймолодший ракетоносій цього класу – 1994 року. Все сильно зношується. Будувати такі машини і виробляти відповідні вузли і агрегати росіяни не можуть, однак відмовитися від філософії завдання ударів вони також не хочуть.

Розуміємо, що ті машині, які злітають і повертаються назад на аеродроми, потребують в межах від трьох до чотирьох діб на обслуговування. За моїми власними підрахунками, в нас зараз є відносно дві робочі черги, третьої немає, тобто від 12 до 14 машин у кожній групі. Так і будуть працювати: в режимі 2 – 3, максимум 4 ракети на одну машину, –

підсумував військовий експерт.

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