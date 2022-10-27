Россияне не умеют правильно обращаться с "хлопками", – глава СБУ о взрыве на Крымском мосту

Василий Малюк, в своем первом интервью в статусе исполняющего обязанности руководителя Службы безопасности Украины намекнул, что за взрывом Крымского моста может стоять СБУ.

Что рассказал Василий Малюк

Малюк отметил, что российская сторона демонстрирует свой непрофессионализм в расследовании инцидента на Крымском мосту.

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В своем "расследовании" они пришли к тому, что к подрыву моста якобы причастен мой коллега по силовому блоку Кирилл Буданов и ГУР МО в целом. Я уверяю, что это не так. И мы понимаем, что россияне вообще далеки от реальности,

– говорит руководитель СБУ.

Интересно, что отвечал на вопрос Малюк на фоне вазы с хлопком, которая стояла в его кабинете. Говоря о том, причастна ли сама СБУ к "самоликвидации" коллаборантов, он иронически ответил, что "просто россияне не умеют правильно обращаться с "хлопком". Поэтому у них и происходят разные процессы – кто-то пьет некачественный кофе, кто-то некачественным горючим заправляется".

Хотя подробности пообещал озвучить уже после победы.



На вопрос Малюк отвечал на фоне вазы с "хлопком" / Фото Интерфакс-Украина

Рассказал Малюк и о результатах СБУ во время войны. Одно из главных направлений – очищение СБУ от "кротов". Да, был задержан экс-начальник Крымского подразделения СБУ Кулинич.

Его Малюк задерживал лично.

Была проведена беспрецедентная филигранная разработка и дальнейшая реализация, осуществлено агентурно-техническое проникновение в ряды ФСБ. Мы извлекли все файлы, где он реально докладывал в Москву информацию, в частности секретную, о ситуации в нашей стране, в Службе, как они пытались влиять на разные процессы,

– рассказал Малюк.

По его словам, самоочищение Службы крайне важно, особенно в условиях войны:

Если не обнаружить этих крыс на борту, то все наши дальнейшие операции по отношению к врагу обречены на провал,

– считает глава СБУ.

Напомним, 8 октября произошел взрыв на мосту, соединяющем оккупированный полуостров с Россией. Представители государства-агрессора утверждали, что на мосту взорвался грузовик, в результате чего вспыхнули цистерны с топливом.

В Украине взрыв моста официально не комментировали, однако обсуждали версии, что это спецоперация СБУ.