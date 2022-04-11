Впрочем, для самих россиян потери не имеют никакого смысла. Об этом в эфире 24 канала сказал российский правозащитник Марк Фейгин.

Внимание После 9 мая война может перейти в другую фазу, – Фейгин

В России реальных цифр, конечно же, не называют. Эти данные у них засекречены еще с 2014 года. В тамошнем Минобороны говорят, что погибло лишь 1 350 их военных.

"Россияне сами же сложить цифры вместе не могут. Они не понимают, когда прячут в своих городах и селах военных, что то же самое происходит в десятках, если не сотнях мест", – пояснил Фейгин.

Поэтому он посоветовал включать критическое мышление и рациональный подход. И задать себе следующий вопрос – а для чего они все поумирали.

Здесь у них есть страх осознать бессодержательность, вредность и преступность войны. Но у них нет мозга для этого, есть нервный узел, как у насекомых. Эти люди не возмутятся, даже если узнают реальное количество потерь,

– считает Фейгин.

И добавил, даже если россияне поймут, что погибло очень много людей, они не поймут, за что. Однако разговоры подобные есть.

Справка. По состоянию на утро 11 апреля потери среди личного состава россиян составили 19 500 оккупантов. Враг также потерял 725 танков.

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