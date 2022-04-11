Утім для самих росіян втрати не мають жодного сенсу. Про це в ефірі 24 каналу сказав російський правозахисник Марк Фейгін.
Увага Після 9 травня війна може перейти в іншу фазу, – Фейгін
У Росії реальних цифр, звісно ж, не називають. Ці дані у них засекречені ще з 2014 року. У тамтешньому Міноборони кажуть, що загинуло лише 1 350 їхніх військових.
"Росіяни самі ж скласти цифри докупи не можуть. Вони не розуміють, коли ховають у своїх містах і селах військових, що те саме відбувається у десятках, якщо не сотнях місць", – пояснив Фейгін.
Тому він порадив вмикати критичне мислення та раціональний підхід. І поставити собі наступне питання – а для чого вони всі повмирали.
Тут у них є страх усвідомити беззмістовість, шкідливість та злочинність війни. Але у них немає мозку для цього, є нервовий вузол, як у комах. Ці люди не обуряться, навіть якщо дізнаються реальну кількість втрат,
– вважає Фейгін.
І додав, навіть якщо росіяни зрозуміють, що загинуло дуже багато людей, вони не зрозуміють, за що. Однак розмови подібні є.