Утім для самих росіян втрати не мають жодного сенсу. Про це в ефірі 24 каналу сказав російський правозахисник Марк Фейгін.

Увага Після 9 травня війна може перейти в іншу фазу, – Фейгін

У Росії реальних цифр, звісно ж, не називають. Ці дані у них засекречені ще з 2014 року. У тамтешньому Міноборони кажуть, що загинуло лише 1 350 їхніх військових.

"Росіяни самі ж скласти цифри докупи не можуть. Вони не розуміють, коли ховають у своїх містах і селах військових, що те саме відбувається у десятках, якщо не сотнях місць", – пояснив Фейгін.

Тому він порадив вмикати критичне мислення та раціональний підхід. І поставити собі наступне питання – а для чого вони всі повмирали.

Тут у них є страх усвідомити беззмістовість, шкідливість та злочинність війни. Але у них немає мозку для цього, є нервовий вузол, як у комах. Ці люди не обуряться, навіть якщо дізнаються реальну кількість втрат,

– вважає Фейгін.

І додав, навіть якщо росіяни зрозуміють, що загинуло дуже багато людей, вони не зрозуміють, за що. Однак розмови подібні є.

Довідка. Станом на ранок 11 квітня втрати серед особового складу росіян склали 19 500 окупантів. Ворог також втратив 725 танків.

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