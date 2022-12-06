У россиян еще много снарядов. В то же время на трофеях, которые достались ВСУ после ухода оккупантов из Херсонского направления, были иероглифы. Это могут быть северокорейские или китайские снаряды, их передали на экспертизу специалистам. Об этом 24 каналу сказал киборг, военный ВСУ и секретарь оборонного комитета Верховной Рады Роман Костенко.

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"Это говорит о том, что Россия не справляется своими силами и средствами, несмотря на то, что у них их было достаточно много", – отмечает Костенко. Даже британские эксперты по ведению войны говорят о том, что россияне раньше использовали по 60 000 снарядов каждый день, а сейчас – 14 000.

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Как ВСУ удается удерживать Бахмутское направление

По словам Костенко, наше преимущество – это морально психологическое состояние наших бойцов и точная артиллерия.

Россияне могут целый день варить из артиллерии, и мы практически не несем потерь. Да, они разрушают нашу инфраструктуру и гражданские дома, но солдаты живы и техника цела. В ответ мы производим 10 выстрелов из "эскалибуров" – 10 единиц техники мы уничтожаем,

– подчеркнул военный ВСУ.

Он акцентирует: шквал огня действительно на стороне россиян. Наша задача – перейти к обороне, уничтожать личный состав и технику точными ударами. Так же было в Херсонской области – снизили наступательный потенциал, и врагу осталось либо отходить, либо попадать в окружение.

"Ведение на Бахмутском направлении глобальных оперативных действий приведет к большим потерям. Там важно удержаться. Активизироваться, с моей точки зрения, нужно на Запорожском направлении", – считает киборг.

Украине нужно больше оружия

С первого дня полномасштабного вторжения США принимают непосредственное участие в нашем противостоянии, оказывая серьезную военную поддержку. Джо Байден четко подчеркнул, что до 2024 года помощь не уменьшится, есть соответствующие законы и бюджеты. Кроме этого, последние "Рамштайны", в которых принимал участие наш министр обороны Алексей Резников, говорят о том, что США, европейские и другие цивилизованные страны будут и дальше поставлять нам оружие.

Секретарь оборонного комитета Верховной Рады подчеркивает, что высказывания некоторых европейских лидеров, к примеру, Эмануэля Макрона о "гарантиях безопасности" и "сохранении лица Путина" – это абсурд.

Если мы после этой войны дадим России сохранить лицо и выйти с какой-нибудь победой – это будет короткое перемирие, которое приведет к еще более кровавой войне. На этом примере весь цивилизованный мир должен окончательно поставить точку и сказать, что ни одна страна мира не вправе развязывать войну против суверенного государства. Иначе будет нехорошо,

– резюмировал Роман Костенко.

Последние потери врага