У росіян ще багато снарядів. Водночас на трофеях, які дісталися ЗСУ після відходу окупантів з Херсонського напрямку, були ієрогліфи. Це можуть бути північнокорейські або китайські снаряди, їх передали на експертизу фахівцям. Про це 24 каналу сказав кіборг, військовий ЗСУ та секретар оборонного комітету Верховної Ради Роман Костенко.

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"Це говорить про те що Росія не справляється своїми силами й засобами, попри те, що в них їх було досить багато", – зауважує Костенко. Навіть британські експерти з ведення війни говорять про те, що росіяни раніше використовували по 60 000 снарядів щодня, а зараз – 14 000.

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Як ЗСУ вдається утримувати Бахмутський напрямок

За словами Костенка, наша перевага – це морально-психологічний стан наших бійців і точна артилерія.

Росіяни можуть цілий день гатити з артилерії, і ми практично не зазнаємо втрат. Так, вони руйнують нашу інфраструктуру й цивільні будинки, але солдати живі й техніка ціла. У відповідь ми робимо 10 пострілів з "ескалібурів" – 10 одиниць техніки ми знищуємо,

– наголосив військовий ЗСУ.

Він акцентує: шквал вогню дійсно на боці росіян. Наше завдання – перейти до оборони, знищувати особовий склад й техніку точними ударами. Так само було на Херсонщині – знизили наступальний потенціал, і ворогу залишилося або відходити, або потрапляти в оточення.

"Ведення на Бахмутському напрямку глобальних оперативних дій призведе до великих втрат. Там важливо втриматися. Активізуватися, з моєї точки зору, потрібно на Запорізького напрямку", – вважає кіборг.

Україні потрібно більше зброї

З першого дня повномасштабного вторгнення США беруть безпосередню участь у нашому протистоянні, надаючи серйозну військову підтримку. Джо Байден чітко наголосив, що до 2024 року допомога не зменшиться, є відповідні закони й бюджети. Крім цього, останні "Рамштайни", у яких брав участь наш міністр оборони Олексій Резніков, говорять про те, що США, європейські й інші цивілізовані країни й надалі постачатимуть нам зброю.

Секретар оборонного комітету Верховної Ради підкреслює, що вислови деяких європейських лідерів, до прикладу, Емануеля Макрона про "гарантії безпеки" та "збереження обличчя Путіну" – це абсурд.

Якщо ми після цієї війни дамо Росії зберегти обличчя й вийти з якоюсь перемогою – це буде коротке перемир'я, яке призведе до ще більш кривавої війни. На цьому прикладі весь цивілізований світ має остаточно поставити крапку і сказати, що жодна країна світу не має права розв'язувати війну проти суверенної держави. Інакше буде зле,

– резюмував Роман Костенко.

Останні втрати ворога