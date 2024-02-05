О последствиях обстрела рассказал руководитель Херсонской ОГА Александр Прокудин.

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"В центральной части Херсона российские оккупанты обстреляли легковой автомобиль. В результате обстрела он загорелся", – сообщил Прокудин.

Во время тушения пожара спасатели обнаружили в салоне машины тела двух погибших мужчин.

В результате обстрела загорелось авто: видео

Известно также, что в результате обстрела врага пострадал 24-летний херсонец. По словам Прокудина, его со взрывной травмой доставили в больницу.

В областной прокуратуре Харьковской области сообщили, что начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны, что сопряжено с умышленным убийством.

В авто нашли тела двух погибших мужчин / Фото Харьковской областной прокуратуры

Враг продолжает накрывать огнем город

Впоследствии в ОВА сообщили, что россияне продолжают обстреливать центр Херсона. Из-за артиллерийского удара погибла женщина 66 лет. Она получила травмы, несовместимые с жизнью.

По словам Прокудина, на момент обстрела женщина находилась на улице.

В то же время в МВД сообщили, что в результате сегодняшних обстрелов россиян Херсона погибли уже четыре человека. Еще один человек – получил ранения.

Россияне ежедневно терроризируют Херсон