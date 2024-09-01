О результате отражения атаки сообщило командование Воздушных сил по состоянию на утро.

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По данным ВС, враг запустил ракету "Искандер-М" из Курской области и 11 "Шахедов" с мыса Чауда – Крым.

БпЛА сбивали в пределах Одесской, Николаевской, Херсонской, Кировоградской и Днепропетровской областей.

Из 11 вражеских дронов сбить удалось – 8.

В результате боевой работы подразделениями зенитных ракетных войск, средствами радиоэлектронной борьбы Воздушных Сил и расчетами мобильных огневых групп Сил обороны Украины сбито восемь ударных БпЛА,

– говорится в сообщении.

По словам военных, оккупанты били по украинскому зерну и по логистике аграрного сектора, в частности на Николаевщине и Сумщине.



Сегодня ночью сбили 8 вражеских дронов / Инфографика ПС

К слову, количество запущенных Россией дронов значительно меньше, чем, к примеру, было запущено во время атак несколько дней назад, 26 августа, когда враг применил около сотни ударных беспилотников.

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Очевидно российские войска были заняты отражением атаки на территории России. Минобороны страны-агрессора заявило, что в течение ночи их ПВО-шнкии отражали самую масштабную атаку дронов – насчитали 158 БпЛА самолетного типа.