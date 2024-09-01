Про результат відбиття атаки повідомило командування Повітряних сил станом на ранок.

Дивіться також Росія передислокувала кілька підрозділів з Покровського напрямку на Курщину, – ISW

За даними ПС, ворог запустив ракету "Іскандер-М" із Курської області та 11 "Шахедів" із мису Чауда – Крим.

БпЛА збивали у межах Одеської, Миколаївської, Херсонської, Кіровоградської та Дніпропетровської областей.

З 11 ворожих дронів збити вдалось – 8.

В результаті бойової роботи підрозділами зенітних ракетних військ, засобами радіоелекторонної боротьби Повітряних Сил та розрахунками мобільних вогневих груп Сил оборони України збито вісім ударних БпЛА,

– ідеться у повідомленні.

За словами військових, окупанти били по українському зерну та по логістиці аграрного сектору, зокрема на Миколаївщині та Сумщині.