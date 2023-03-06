Спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат заявил в эфире телемарафона, что враги запустили дроны из Северного направления. Воздушные силы заявили, что они ликвидировали почти все вражеские беспилотники, сообщает 24 Канал.
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Что известно об атаке вражескими дронами
Предварительно россияне выпустили 15 беспилотников, 13 из них – уничтожены противовоздушной обороной. У нас есть такой неплохой результат,
– заявил спикер Воздушных сил.
По словам Юрия Игнатия, враг запустил Shahed 136 и Shahed 131 иранского производства. По данным Воздушных сил ВСУ:
- дроны-камикадзе запустили с северного направления, то есть из Брянской области России;
- били по центральным, восточным областям Украины.
Юрий Игнат объяснил, что есть список населенных пунктов, где наши военные уничтожили дроны-камикадзе, однако его не озвучивают подробно.
ВСУ успешно отработали по вражеским дронам в ночь на 6 марта
Россияне атаковали Днепропетровщину: коротко
- Российские оккупанты в ночь на 6 марта пытались атаковать критические объекты Днепропетровской области. Военные Южного командования "Восток" мощно отработали по врагу, уничтожив все вражеские дроны.
- Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак рассказал, что россияне выпустили по Украине 4 беспилотника. Наши воздушные силы уничтожили все.
- По данным главы ОВА, вероятно, враг атаковал "Шахидами". Кроме того, враг ударил тяжелой артиллерией по Красногригорьевской общине и Никополю на Днепропетровщине. Последствия атак еще выясняются, однако предварительно люди не погибли.