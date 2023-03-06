Спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат заявил в эфире телемарафона, что враги запустили дроны из Северного направления. Воздушные силы заявили, что они ликвидировали почти все вражеские беспилотники, сообщает 24 Канал.

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Что известно об атаке вражескими дронами

Предварительно россияне выпустили 15 беспилотников, 13 из них – уничтожены противовоздушной обороной. У нас есть такой неплохой результат,

– заявил спикер Воздушных сил.

По словам Юрия Игнатия, враг запустил Shahed 136 и Shahed 131 иранского производства. По данным Воздушных сил ВСУ:

дроны-камикадзе запустили с северного направления, то есть из Брянской области России;

били по центральным, восточным областям Украины.

Юрий Игнат объяснил, что есть список населенных пунктов, где наши военные уничтожили дроны-камикадзе, однако его не озвучивают подробно.



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