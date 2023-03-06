Речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат заявив в ефірі телемарафону, що вороги запустили дрони з Північного напрямку. Повітряні сили заявили, що вони ліквідували майже всі ворожі безпілотники, інформує 24 Канал.

Дивіться також Мільйонне військо – страшилка Кремля: чому Путін не здатен повторити великий наступ

Що відомо про атаку ворожими дронами

Попередньо, росіяни випустили 15 безпілотників, 13 з них – знищено протиповітряною обороною. Маємо такий непоганий результат,

– заявив речник Повітряних сил.

За словами Юрія Ігната, ворог запустив Shahed 136 та Shahed 131 іранського виробництва. За даними Повітряних сил ЗСУ:

дрони-камікадзе запустили з північного напрямку, тобто з Брянської області Росії;

били по центральних, східних областях України.

Юрій Ігнат пояснив, що є перелік населених пунктів, де наші військові знищили дрони-камікадзе, однак його не озвучують детально.



ЗСУ успішно відпрацювали по ворожих дронах у ніч проти 6 березня

Росіяни атакували Дніпропетровщину: коротко