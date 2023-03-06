Речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат заявив в ефірі телемарафону, що вороги запустили дрони з Північного напрямку. Повітряні сили заявили, що вони ліквідували майже всі ворожі безпілотники, інформує 24 Канал.
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Що відомо про атаку ворожими дронами
Попередньо, росіяни випустили 15 безпілотників, 13 з них – знищено протиповітряною обороною. Маємо такий непоганий результат,
– заявив речник Повітряних сил.
За словами Юрія Ігната, ворог запустив Shahed 136 та Shahed 131 іранського виробництва. За даними Повітряних сил ЗСУ:
- дрони-камікадзе запустили з північного напрямку, тобто з Брянської області Росії;
- били по центральних, східних областях України.
Юрій Ігнат пояснив, що є перелік населених пунктів, де наші військові знищили дрони-камікадзе, однак його не озвучують детально.
ЗСУ успішно відпрацювали по ворожих дронах у ніч проти 6 березня
Росіяни атакували Дніпропетровщину: коротко
- Російські окупанти в ніч проти 6 березня намагались атакувати критичні об'єкти Дніпропетровської області. Військові Південного командування "Схід" потужно відпрацювали по ворогу, знищивши всі ворожі дрони.
- Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак розповів, що росіяни випустили по Україні 4 безпілотники. Наші Повітряні сили знищили всі.
- За даними глави ОВА, ймовірно, ворог атакував "Шахідами". Окрім того, росіяни вдарили важкою артилерією по Червоногригорівській громаді та Нікополю, що на Дніпропетровщині. Наслідки атак ще з'ясовуються, однак попередньо – люди не загинули.