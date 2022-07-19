российские правоохранители решили надуть щеки и устроить экзекуцию всем, кто говорит правду об их стране и гражданах. Правда, воплощать эту затею они решили наиболее абсурдными способами.

Читайте также шойгу обычный пиарщик, в российской армии его никто серьезно не воспринимает, – Пионтковский

Гордон в российском розыске

В конце марта российские следователи открыли против украинского журналиста сразу три уголовных дела. Его обвиняют в "фейках" в отношении российской армии, "публичных призывах к разрешению агрессивной войны", а также "ненависти по признакам национальности", хотя россиян ненавидит весь цивилизованный мир и в этом нет ничего криминального.

Похоже, что дело продвигается хорошо, ведь российские следователи уже подали Гордона в розыск. Где они его собрались искать, если он не может быть на территории России – загадка.

Гордон в российском розыске / Фото Инсайдер UA

Война россии с Украиной: последние новости

оккупанты на ЗАЭС нарушили радиационную безопасность. Также известно, что они ворвались в блок №2.

Ичкерия готовится к борьбе с российскими оккупантами и боевиками Кадырова. В батальоне Шейха Мансура объяснили, почему решили действовать именно сейчас.

Смотрите также – командиры россиян в Херсонской области начали паниковать: видео