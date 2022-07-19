російські правоохоронці вирішили надути щоки та влаштувати екзекуцію всім, хто говорить правду про їхню країну та громадян. Щоправда, втілювати цю затію вони вирішили у найбільш абсурдні способи.

Читайте також шойгу звичайний піарщик, у російській армії його ніхто серйозно не сприймає, – Піонтковський

Гордон у російському розшуку

Наприкінці березня російські слідчі відкрили проти українського журналіста одразу три кримінальні справи. Його звинувачують у "фейках" щодо російської армії, "публічних закликах до розв'язання агресивної війни", а також "порушення ненависті за ознаками національності", хоча росіян ненавидить увесь цивілізований світ і в цьому немає нічого кримінального.

Схоже на те, що справа просувається добре, адже російські слідчі вже аж подали Гордона у розшук. Де вони його зібралися шукати, якщо він не може бути на території росії – загадка.

Гордон у російському розшуку / Фото Інсайдер UA

Війна росії з Україною: останні новини

окупанти на ЗАЕС порушили радіаційну безпеку. Також відомо, що вони вдерлися до блоку №2.

Ічкерія також готується до боротьби з російськими окупантами та бойовиками Кадирова. У батальйоні Шейха Мансура пояснили, чому вирішили діяти саме зараз.

Дивіться також – командири росіян на Херсонщині почали панікувати: відео