Однако установить уровень разрушений пока невозможно. В Облводоканале это объяснили тем, что сейчас все подступы к объекту заминированы.

В тот же день Россияне обстреляли многие населенные пункты Донецкой области: есть жертвы

Один населенный пункт без воды

Вероятно, во время атаки разрушили административное здание, где находилась лаборатория. Скорее всего, основные сооружения и оборудование для очистки стоков уцелели.

Однако остается и проблема электроснабжения на насосной станции. Поэтому пока нет поставок воды в поселке городского типа Степногорск.

Как решают эту проблему

Чтобы возобновить водоснабжение в этом поселке, уже начали диалог с Красным крестом Украины. В первую очередь водоканал хочет купить электростанции.

Это позволит запустить скважины и запустить насосную станцию. Поэтому люди, живущие в Степногорске, смогут получать воду хотя бы по 2 часа утром и вечером.

Как очистить для питья грязную воду / Данные Unicef /Инфографика 24 канала

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