Проте встановити рівень руйнувань поки неможливо. В Облводоканалі це пояснили тим, що зараз усі підступи до об'єкта заміновані.

Того ж дня Росіяни обстріляли багато населених пунктів Донеччини: є жертви

Один населений пункт без води

Ймовірно, під час атаки зруйнували адміністративну будівлю, де була лабораторія. Найімовірніше, основні споруди та обладнання для очищення стоків вціліли.

Проте залишається й проблема електропостачання на насосній станції. Тому поки немає постачання води в селищі міського типу Степногірськ.

Як розв'язують цю проблему

Щоб відновити водопостачання в цьому селищі, вже почали діалог із Червоним хрестом України. Передусім водоканал хоче купити електростанції.

Це дозволить запустити свердловини та запустити помпову станцію. Відтак люди, які живуть у Степногірську зможуть отримувати воду хоч по 2 години вранці та ввечері.

Як очистити для пиття брудну воду / Дані Unicef /Інфографіка 24 каналу

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