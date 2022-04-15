Серед цивільних є вбиті та поранені. Таку інформацію надали у щоденному зведенні обласних військових адміністрацій для Офісу Президента.
До теми На Донбасі за добу захисники відбили 8 атак ворога, знищили 4 танки та 6 БТР
Які міста атакували
Впродовж минулої доби росіяни обстрілювали:
- Маріуполь,
- селище міського типу В. Новосілка,
- село Зарічне,
- місто Вугледар,
- місто Краматорськ та населений пункт Краматорського району,
- місто Бахмут.
Внаслідок обстрілів загинули 3 людини. Ще 7 – поранені. Натомість в Красногорівці загорівся будинок, на місці від ранку працює ДСНС.
Тим часом у Маріуполі українські військові опираються ворогу попри блокаду, яка триває з 1 березня.
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