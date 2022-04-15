Серед цивільних є вбиті та поранені. Таку інформацію надали у щоденному зведенні обласних військових адміністрацій для Офісу Президента.

До теми На Донбасі за добу захисники відбили 8 атак ворога, знищили 4 танки та 6 БТР

Які міста атакували

Впродовж минулої доби росіяни обстрілювали:

Маріуполь,

селище міського типу В. Новосілка,

село Зарічне,

місто Вугледар,

місто Краматорськ та населений пункт Краматорського району,

місто Бахмут.

Внаслідок обстрілів загинули 3 людини. Ще 7 – поранені. Натомість в Красногорівці загорівся будинок, на місці від ранку працює ДСНС.

Тим часом у Маріуполі українські військові опираються ворогу попри блокаду, яка триває з 1 березня.

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