Об этом 24 Каналу рассказала корреспондентка из Харькова Анна Черненко, отметив, что оккупанты целятся в частные дома украинцев, среди раненых за последние два дня есть дети и беременная женщина. Враг намеренно наносит удары с периодичностью, чтобы нанести вред правоохранителям и медикам, которые приезжают на места попаданий.

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Россияне цинично обстреливают всю Харьковскую область

Корреспондентка рассказала, что количество пострадавших и раненых за всю последнюю неделю в Харьковской области превысит полторы сотни человек.

Сегодняшний день, 1 сентября, у жителей области тоже начался с обстрелов. Областные военная администрация сообщила о двух раненых из-за удара по Богодуховскому району в 7 утра, где оккупанты попали по гражданскому предприятию.

Кроме того, враг нанес удары с 3 по 5 утра по населенному пункту Слатино Дергачевской городской громады. Известно о шести пострадавших, среди них – беременная женщина, которую госпитализировали.

Удары были двойные с периодичностью. Мы понимаем, что россияне пытаются нанести как можно больше вреда нашим экстренным службам, правоохранителям и спасателям,

– подчеркнула Черненко.

Села в Купянском районе тоже подверглись разрушениям, оккупанты били по частным домам. Есть раненые, среди которых женщины среднего и старшего возраста.

В самом Купянске в результате удара российского FPV-дрона погиб полицейский Александр Попович, которому было всего 44 года.

Кроме этого, вчера, 31 августа, оккупанты нанесли удар по селу Черкасская Лозовая.

Это село – окраина Харькова, тихая и атмосферная. Опять же был удар по частному сектору, в результате чего 11 человек обратилось за медицинской помощью. Среди пострадавших есть двое детей. К сожалению, две женщины погибли,

– отметила корреспондентка.