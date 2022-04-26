Херсонщину обстреливают из запрещенного оружия
Россияне целятся туда, где нет позиций украинских военных. Они намеренно обстреливают инфраструктуру и жилые дома в населенных пунктах Херсона.
Важно Несмотря на угрозу жизни: херсонцы выйдут на митинг против "русского мира"
При этом враг использует запретные кассетные боеприпасы. Тем самым он наводит панику среди людей.
В результате обстрелов пострадавших среди гражданских не обнаружили, но информацию и детали выясняем,
– рассказали военные.
Оперативное командование "Юг" призвало местное население ответственно относиться к сигналу о тревоге. Когда раздаются сирены, нужно немедленно спрятаться в укрытии. Выходить можно только после получения сообщения об отбое тревоги.
Последствия обстрелов Херсонщины / Фото оперативного командования "Юг"
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