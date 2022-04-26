Херсонщину обстрілюють з забороненої зброї

Росіяни ціляться туди, де немає позицій українських військових. Вони свідомо обстрілюють інфраструктуру та житлові будинки у населених пунктах Херсонщини.

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При цьому ворог використовує заборонені касетні боєприпаси. Тим самим він наводить паніку серед людей.

У результаті обстрілів потерпілих з поміж цивільних не виявили, але інформацію та деталі з'ясовуємо,

– розповіли військові.

Оперативне командування "Південь" закликало місцеве населення відповідально ставитися до сигналу про тривогу. Коли лунають сирени, потрібно негайно сховатися в укритті. Виходити можна лише після того, як отримаєте повідомлення про відбій тривоги.

Наслідки обстрілів Херсонщини / Фото оперативного командування "Південь"

До теми дивіться відео про обстріли Харківщини 26 квітня: