Захватчики на Юге обстреливают подразделения ВСУ. Кроме того, враг бредет по мирным населенным пунктам.
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В результате обстрела Николаева на северной окраине разрушен жилой дом и зерновой склад. Вспыхнувший пожар оперативно ликвидировали. Один человек получил легкие осколочные ранения,
– говорится в сообщении.
Обстрел Одесской области
Также российские захватчики ударили по Одесской области. В ОК "Юг" заявили, что одну ракету удалось сбить. Между тем другие – испытывали на крепость береговую линию южной части области.
К счастью, обошлось без пострадавших. Все потому, что доступ к побережью на этих территориях – закрыли.
Достижения ВСУ на Юге
Украинские защитники и защитницы продолжают защищать Юг Украины. В ОК "Юг" сообщили, что в течение суток 28 июня украинские ракетно-артиллерийские подразделения ликвидировали 22 российских кафиров . Также удалось уничтожить:
- "Ураган" – реактивная система залпового огня;
- 3 единицы бронированной и 5 другой автомобильной техники;
- 2 склада боеприпасов.
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