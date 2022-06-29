Захватчики на Юге обстреливают подразделения ВСУ. Кроме того, враг бредет по мирным населенным пунктам.

Заметьте Сотни мин, корабли, ракеты: ВСУ в очередной раз отметили опасности "отдыха" у Черного моря

В результате обстрела Николаева на северной окраине разрушен жилой дом и зерновой склад. Вспыхнувший пожар оперативно ликвидировали. Один человек получил легкие осколочные ранения,

– говорится в сообщении.

Обстрел Одесской области

Также российские захватчики ударили по Одесской области. В ОК "Юг" заявили, что одну ракету удалось сбить. Между тем другие – испытывали на крепость береговую линию южной части области.

К счастью, обошлось без пострадавших. Все потому, что доступ к побережью на этих территориях – закрыли.

Примите во внимание! Люди просят не игнорировать сигналы воздушной тревоги. Когда извещают об опасности, нужно немедленно уходить в укрытие гражданской защиты. Возвращаться к своим делам можно только после поступления сообщения об отбое воздушной тревоги.

Достижения ВСУ на Юге

Украинские защитники и защитницы продолжают защищать Юг Украины. В ОК "Юг" сообщили, что в течение суток 28 июня украинские ракетно-артиллерийские подразделения ликвидировали 22 российских кафиров . Также удалось уничтожить:

"Ураган" – реактивная система залпового огня;

3 единицы бронированной и 5 другой автомобильной техники;

2 склада боеприпасов.

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