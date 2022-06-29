Загарбники на Півдні обстрілюють підрозділи ЗСУ. Окрім того, ворог гатить по мирних населених пунктах.

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Внаслідок обстрілу Миколаєва на північній околиці зруйнуваний житловий будинок та зерновий склад. Пожежу, яка спалахнула, оперативно ліквідували. Одна особа отримала легкі осколкові поранення,

– мовиться у повідомленні.

Обстріл Одеської області

Також російські загарбники вдарили по Одещині. В ОК "Південь" заявили, що одну ракету вдалося збити. Тим часом інші – випробовували на міцність берегову лінію південної частини області.

На щастя, обійшлося без постраждалих. Усе тому, що це доступ до узбережжя на цих територіях – закрили.

Зауважте! Людей просять не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Коли сповіщають про небезпеку, потрібно негайно йти в укриття цивільного захисту. Повертатися до своїх справ можна лише після того, коли надійде повідомлення про відбій повітряної тривоги.

Здобутки ЗСУ на Півдні

Українські захисники та захисниці продовжують захищати Південь України. В ОК "Південь" повідомили, що упродовж доби 28 червня українські ракетно-артилерійські підрозділи ліквідували 22 російських окупантів. Також вдалося знищити:

"Ураган" – реактивну систему залпового вогню;

3 одиниці броньованої та 5 іншої автомобільної техніки;

2 склади боєприпасів.

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