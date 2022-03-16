Россияне обстреливают Рубежное и Северодонецк: загорелись 12 домов

Ночью российские военные продолжили обстреливать Рубежное и Северодонецк. В результате загорелись многие дома.

В результате попадания снарядов в Рубежном загорелись 12 домов. К сожалению, один человек погиб.

Важно В Северодонецке, Рубежном и Попасной пылают десятки домов: есть пострадавшие

В Северодонецке пожары возникли в семи домах. Кстати, обстрелы там не утихают с 12 марта. Оккупанты палят по школам, квартирам, общежитиям.

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