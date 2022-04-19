Разрушения получили по меньшей мере 40 гражданских объектов. В частности, жилые дома, церковь, учебное заведение, коммунальная инфраструктура, административные здания.
Важно Оккупанты ночью хаотично обстреливали Николаев: есть значительные разрушения и 10 пострадавших
Что обстреляли
Россияне нанесли удары по Мариуполю, Авдеевке, Угледару, Лиману, Краматорску, Марьинке, Красногоровке, Великой Новоселке, Новгородскому, Нью-Йорку, Луганскому, Шандриголовому, Никольскому, Торскому, Заречному, Раздольному, Берестовому.
Враг лупил по мирным ракетами, реактивными системами залпового огня "Град", танками, тяжелой артиллерией.
Полицейские открыли уголовные производства относительно нарушения законов и обычаев войны и посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.
Разрушения в Донецкой области / Фото Нацполиции:
Руйнувань зазнали щонайменше 40 цивільних об'єктів. Зокрема, житлові будинки, церква, заклад освіти, комунальна інфраструктура, адміністративні будівлі.
Важливо Окупанти вночі хаотично обстрілювали Миколаїв: є значні руйнування і 10 постраждалих
Що обстріляли
Росіяни завдали ударів по Маріуполю, Авдіївці, Вугледару, Лиману, Краматорську, Мар'їнці, Красногорівці, Великій Новосілці, Новгородському, Нью-Йорку, Луганському, Шандриголовому, Нікольському, Торському, Зарічному, Роздольному, Берестовому.
Ворог гатив по мирних з ракет, реактивних систем залпового вогню "Град", танків, важкої артилерії.
Поліцейські відкрили кримінальні провадження щодо порушення законів і звичаїв війни та посягання на територіальну цілісність і недоторканість України.
Руйнування на Донеччині / Фото Нацполіції: