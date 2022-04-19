Руйнувань зазнали щонайменше 40 цивільних об'єктів. Зокрема, житлові будинки, церква, заклад освіти, комунальна інфраструктура, адміністративні будівлі.
Важливо Окупанти вночі хаотично обстрілювали Миколаїв: є значні руйнування і 10 постраждалих
Що обстріляли
Росіяни завдали ударів по Маріуполю, Авдіївці, Вугледару, Лиману, Краматорську, Мар'їнці, Красногорівці, Великій Новосілці, Новгородському, Нью-Йорку, Луганському, Шандриголовому, Нікольському, Торському, Зарічному, Роздольному, Берестовому.
Ворог гатив по мирних з ракет, реактивних систем залпового вогню "Град", танків, важкої артилерії.
Поліцейські відкрили кримінальні провадження щодо порушення законів і звичаїв війни та посягання на територіальну цілісність і недоторканість України.
Руйнування на Донеччині / Фото Нацполіції: