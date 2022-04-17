Как сообщил мэр Лозовой Сергей Зеленский, даже на Вербное воскресенье россияне не оставили украинцев в покое. Во второй половине дня враг нанес ракетный удар по территории объединенной общины.
Читайте также В результате контрнаступления ВСУ освободили Базалиевку, Лебяжье, часть Кутузовки на Харьковщине
Последствия вражеских обстрелов
К счастью, огонь русских оккупантов не унес ни одной жизни. Кроме того, коммунальщикам удается быстро ликвидировать все повреждения, которые наносит враг.
Не пропустите – США мониторят каждый ядерный боезаряд РФ 24/7: видео