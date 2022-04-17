Як повідомив мер Лозової Сергій Зеленський, що навіть на Вербну неділю росіяни не дали українцям спокою. У другій половині дня ворог завдав ракетного удару по території об'єднаної громади.

Читайте також У результаті контрнаступу ЗСУ звільнили Базаліївку, Леб'яже та частину Кутузівки на Харківщині

Наслідки ворожого обстрілу

На щастя, вогонь російських окупантів не забрав жодного життя. Окрім того, комунальникам вдається швидко ліквідовувати усі пошкодження, які завдає ворог.

Не пропустіть – США моніторять кожен ядерний боєзаряд РФ 24/7: відео