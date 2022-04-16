Россияне обстреляли десятки объектов инфраструктуры в Луганской области

За последние сутки оккупанты обстреляли десятки зданий в Луганской области. Среди них – нефтеперерабатывающий завод и больницу в Лисичанске.

"Русский мир" – это уничтожение населения и объектов инфраструктуры. Об этом сообщили в телеграмм-канале Луганской облгосадминистрации.

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Еще 26 объектов частично или полностью разрушены, среди которых 16 жилых домов в Северодонецке, Рубежном, Кременной, Лисичанске.

По словам Сергея Гайдая, вчера вечером, 15 апреля, был открыт огонь по рынку в Северодонецке, занялись несколько магазинов и кафе, а сегодня днем ​​– по местам торговли в Лисичанске. Отмечается, что в таких местах всегда бывает много гражданского населения.

В результате вражеского обстрела огонь распространился на два отстойника со шламом на нефтеперерабатывающем заводе. Также загорелись три хлебных фургона, еще пять удалось спасти. Спасателям удалось ликвидировать огонь на здании лечебного учреждения в Привилле.

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