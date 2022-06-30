В Деснянском районном суде 30 июня состоялось заседание по делу пленного оккупанта Куликова, который из танка обстрелял дом мирных жителей. Это произошло 26 февраля.

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Рассмотрение дела оккупанта началось 24 июня. Следующее заседание состоится 19 июля.

Что угрожает кафиру

На заседание судья спросил Куликова: "Признаете?". Россиянин ответил утвердительно.

Следствие установило, что Куликов с командиром танкового батальона Леонидом Щеткиным ехал по Кольцевой в направлении Александровки. Подсудимому приказали развернуть башню танка и выстрелить в многоэтажку. Оккупант выполнил преступный приказ.

К счастью, в доме никто не погиб и не получил травмы. Снаряд уничтожил 2 квартиры и девятый и десятый этаж. Танк, где находились захватчики, были подведены украинскими защитниками. Пока командира Щеткина уже обменяли. Куликова же грозит от 8 до 12 лет тюрьмы за военное преступление.

Что известно об оккупанте

Куликов является уроженцем Алтайского края. Это в тысячах километрах от Украины. На территорию Черниговской области он попал из Беларуси.

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Еще один суд над оккупантом

В Соломенском районном суде Киева 24 июня приступили к рассмотрению дела российского военного Михаила Романова. Оккупант в марте находился на территории Броварского района. Он убил местного жителя и с другими солдатами изнасиловал его жену.

Пока Романова судят заочно. Неизвестно, остался ли он жив. Прокуратура не нашла подтверждения смерти захватчика.

Первый суд над оккупантом

Оккупант, первым представший перед украинским правосудием, является 21-летний Вадим Шишимарин . Он убил Александра Шелипова – 65-летнего гражданского из Сумщины. Человек находился вблизи своего дома. Кафиры испугались, что он расскажет об их расположении. Шишимарин полностью признал свою вину. Ему грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

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