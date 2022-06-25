Соответствующую информацию подтвердили в пресс-службе Харьковской областной военной администрации. Об этом стало известно 24 июня.

Мэра города Южного на Харьковщине взяли под стражу из-за подозрения в госизмене

Осужденный мэр Южного вышел на работу

Да, действительно он (говорится об Александре Брюханове – 24 канал) вернулся к работе. Есть законный порядок. Указанный вопрос регулируется законом "О местном самоуправлении" (этот закон, в частности, предусматривает досрочное прекращение полномочий в случае приговора за коррупцию, отзыв по народной инициативе - 24 канал),

– объяснила прессслужба Харьковской ОВА.

В областной военной администрации добавили, что:

прокуратура им сказала, что на указанное судебное решение апелляция подаваться не будет;

"просить суд об отстранении его от должности обвинения не могло, поскольку он занимает избирательную должность".

Прокуратура изменила статью по Брюханову

Юрист общественной организации "Харьковский антикоррупционный центр" Владимир Рисенко рассказал, что прокуратуре следует объяснять не то, почему невозможно отстранить Брюханова от должности, а почему обвинение изменило квалификацию по его делу с "государственной измены" на "посягательство на территориальную целостность".

Юрист вспомнил:

есть определение Киевского районного суда Харькова от 27 мая, которым по ходатайству прокуратуры продлен срок следствия в отношении Брюханова;

срок продлили потому, что не была готова экспертиза аудиовизуальных материалов, на которых зафиксировано выступление мэра перед людьми, которые просят выдать оружие терробороне, а он говорит, что не нужно этого делать;

тогда следователи прокуратуры указали статью, по которой расследуется дело, – часть 1 статьи 111, то есть государственная измена, и указали на доказательства, четко указывающие именно на этот состав преступления – свидетельские показания, заявления людей в прокуратуру.

А 11 июня появляется соглашение о признании виновности, в котором вдруг прокуратура переквалифицирует его действия на статью 110 – призывы к изменению территориальной целостности Украины,

– объяснил Рисенко.

Стоит вспомнить, что статья о государственной измене предусматривает заключение на 12 – 15 лет, а об изменении территориальной целостности Украины – только 5 – 10 лет.

"Не надо было бы его отстранять. Если бы обвинительный акт последовал статье "государственная измена", он бы получил реальный срок. Следователь прокуратуры же задокументировал, что Брюханов сказал людям: не надо сопротивляться российским оккупантам, и он обратился в горсовет, чтобы ТРО не выдавали оружие. Три месяца же расследовалось дело и вдруг через две недели все изменилось", – заметил Владимир Рисенко.

Кратко о деле в отношении Брюханова

20 июня Киевский районный суд города Харькова вынес решение по делу Александра Брюханова. Мэр Южного приговорен к 5 годам тюрьмы. Однако с освобождением от наказания и испытательным сроком в 2 года. Поэтому Брюханов вышел на свободу.

Следует вспомнить, что еще 5 марта Харьковская областная прокуратура взяла под стражу 65-летнего председателя Южной городской территориальной общины . Тогда писали, что его подозревают в государственной измене. Вместе с мэром задержали его заместителя, руководителя местного райотдела полиции и участкового инспектора.

Тогда Харьковская прокуратура утверждала, что установила: "Представитель власти совершил преднамеренные действия относительно государственной измены в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической или информационной безопасности Украины путем преград в вооружении военных формирований для защиты города вооруженного конфликта".

Кроме того, Брюханов был задержан еще 28 февраля 2022 года. Тогда глава Харьковской ОВО Олег Синегубов также объяснял, что говорилось именно о задержании по статье о государственной измене.

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