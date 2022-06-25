Відповідну інформацію виданню підтвердили в пресслужбі Харківської обласної військової адміністрації. Про це стало відомо 24 червня.

Зауважте Мера міста Південного на Харківщині взяли під варту через підозру у держзраді

Засуджений мер Південного вийшов на роботу

Так, дійсно він (мовиться про Олександра Брюханова – 24 канал) повернувся до роботи. Є ж законний порядок. Вказане питання регулюється законом "Про місцеве самоврядування" (цей закон, зокрема, передбачає дострокове припинення повноважень у разі вироку за корупцію, відкликання за народною ініціативою – 24 канал),

– пояснила пресслужба Харківської ОВА.

У обласній військовій адміністрації пояснили, що:

прокуратура їм сказала, що на вказане судове рішення апеляція подаватись не буде;

"просити суд про відсторонення його від посади обвинувачення не могло, оскільки він займає виборчу посаду".

Прокуратура змінила статтю щодо Брюханова

Юрист громадської організації "Харківський антикорупційний центр" Володимир Рисенко розповів, що прокуратурі варто пояснювати не те, чому неможливо відсторонити Брюханова від посади, а чому обвинувачення змінило кваліфікацію по його справі з "державної зради" на "посягання на територіальну цілісність".

Юрист пригадав:

є ухвала Київського районного суду Харкова від 27 травня, якою за клопотанням прокуратури продовжено термін слідства щодо Брюханова;

термін продовжили тому, що не була готова експертиза аудіовізуальних матеріалів, на яких зафіксовано виступ мера перед людьми, які просять видати зброю теробороні, а він говорить, що не треба цього робити;

тоді слідчі прокуратури вказали статтю, за якою розслідується справа, – частина 1 статті 111, тобто державна зрада, і вказали на докази, які чітко вказують саме на цей склад злочину- покази свідків, заяви людей до прокуратури.

А 11 червня з'являється угода про визнання винуватості, в якій раптом прокуратура перекваліфіковує його дії на статті 110 – заклики до зміни територіальної цілісності України,

– пояснив Рисенко.

Варто пригадати, стаття про державну зраду передбачає ув'язнення на 12 – 15 років, а про зміну територіальної цілісності України – тільки 5 – 10 років.

"Не треба було б його відсторонювати. Якби обвинувальний акт пішов за статтею "державна зрада", він би отримав реальний термін. Слідчий прокуратури ж задокументував, що Брюханов сказав людям: не треба чинити опір російським окупантам, і він звернувся до міськради, щоб ТрО не видавали зброю. Три місяці ж розслідувалася справа і раптом за два тижні все змінилося", – зауважив Володимир Рисенко.

Коротко про справу щодо Брюханова

20 червня Київський районний суд міста Харкова виніс рішення щодо справи Олександра Брюханова. Мера Південного засудили до 5 років тюрми. Проте зі звільненням від покарання та іспитовим строком у 2 роки. Тому Брюханов вийшов на волю.

Варто пригадати, що ще 5 березня Харківська обласна прокуратура взяла під варту 65-річного голову Південної міської територіальної громади Олександра Брюханова. Тоді якраз писали, що його підозрюють у державній зраді. Тоді затримали також заступника Брюханова, керівника місцевого райвідділку поліції й дільничного інспектора.

Тоді Харківська прокуратура стверджувала, що вони встановили: "Представник влади вчинив умисні дії щодо державної зради на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України шляхом вчинення перепон у озброєнні військових формувань задля захисту міста від військових Росії в період збройного конфлікту".

Окрім того, Брюханова затримували ще 28 лютого 2022 року. Тоді глава Харківської ОВА Олег Синєгубов пояснював, що мовилось саме про затримання за статтею про державну зраду.

Дивіться також – у Херсоні підірвали автомобіль відомого колаборанта Дмитра Савлученка й він загинув: відео