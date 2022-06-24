Куликов проживал в Алтайском крае, что в тысячи километрах от Украины. 24 февраля танковый батальон, в котором служил, незаконно вошел на территорию Черниговщины из Беларуси.

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Просто так выстрелил в жилой дом

Военная группировка, где находился Куликов, должна была захватить аэропорт близ Чернигова. 26 февраля танк Куликова ехал по улице Кольцевой и выстрелил в жилой дом. Вражеский снаряд уничтожил две квартиры на 9 и 10 этажах и еще одно помещение. К счастью, никого в тот момент в домах не было.

Соответствующий указ Куликов получил от командира батальона Леонида Щеткина. В тот же день 26 февраля танк оккупантов подбили. Водителя удалось уничтожить, а Куликова и Щеткина пленили. Впоследствии командира батальона обменяли, а русского военного начали судить.

Сегодня прошло подготовительное заседание. Дело российского оккупанта будет рассматривать 30 июня.

На границе возле Черниговщины кафиры собрали 3 БТГр

В приграничных районах России захватчики собрали около 3 батальонно-тактических групп . Такую информацию обнародовал заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов. Этого недостаточно для полномасштабного наступления , но таким образом кафиры сковывают украинские войска, которые могли бы отправить на другие "горячие" направления.

Еще раньше в Министерстве внутренних дел отмечали, что по состоянию на сейчас повторное наступление кафиров на северные области Украины маловероятно . Для этого им нужно сосредоточить большое количество войск, а большие силы они уже бросили на восток Украины. Впрочем, украинские защитники готовы к любому сценарию.

В целом, российские захватчики регулярно обстреливают Черниговскую и Сумскую области. К примеру, 23 июня они в очередной раз били из минометов . Произошло все вблизи села Гремяч. К счастью, погибших и раненых нет.

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