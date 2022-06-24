Куліков проживав в Алтайському краю, що за тисячі кілометрів від України. 24 лютого танковий батальйон, у якому він служив, незаконно увійшов на територію Чернігівщини з Білорусі.

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Просто так вистрілив в житловий будинок

Військове угруповання, де перебував Куліков, мало захопити аеропорт поблизу Чернігова. 26 лютого танк Кулікова їхав вулицею Кільцевою та вистрілив у житловий будинок. Ворожий снаряд знищив дві квартири на 9 та 10 поверхах та ще одне технічне приміщення. На щастя, нікого на той момент в домівках не було.

Відповідний наказ Куліков отримав від командира батальйону Леоніда Щеткіна. Того ж дня, 26 лютого, танк окупантів підбили. Водія вдалося знищити, а Кулікова і Щеткіна взяли в полон. Згодом командира батальйону обміняли, а російського військового почали судити.

Сьогодні відбулося підготовче засідання. Справу російського окупанта розглядатимуть 30 червня.

На кордоні біля Чернігівщини окупанти зібрали 3 БТГр

У прикордонних районах Росії загарбники зібрали близько 3 батальйонно-тактичних груп. Таку інформацію оприлюднив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов. Цього недостатньо для повномасштабного наступу, але у такий спосіб окупанти сковують українські війська, які могли б відправити на інші "гарячі" напрямки.

Ще раніше у Міністерстві внутрішніх справ наголошували, що станом на зараз повторний наступ окупантів на північні області України малоймовірний. Для цього їм потрібно зосередити значну кількість військ, а великі сили вони вже кинули на Схід України. Утім, українські захисники готові до будь-якого сценарію.

Загалом російські загарбники регулярно обстрілюють Чернігівську та Сумську області. До прикладу, 23 червня вони в черговий раз гатили з мінометів. Сталося все поблизу села Грем'яч. На щастя, загиблих та поранених немає.

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