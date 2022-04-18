Россияне обстреляли еще один район Харькова: 3 человека погибли

В понедельник, 18 апреля, российские военнослужащие нанесли удар еще по одному району Харькова. Случилось это примерно в 10:30 – 10:45.

Российские оккупанты открыли огонь по Немышлянскому району Харькова.

Важно Тарас Тополя показал расстрелянную поликлинику в Харькове: жуткое фото

Снаряд упал возле жилого дома, что привело к его частичному разрушению и повреждению соседних домов. Следователи Харьковской областной прокуратуры начали досудебное расследование по статье 438 о нарушении законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством.

По предварительной информации, три человека погибли. В настоящее время устанавливается количество раненых.



Жертва в результате обстрела в Харькове / Фото Харьковской областной прокуратуры

Ранее россияне обстреляли Основенский район. Снаряды рухнули на территории детских площадок возле жилых домов. В результате обстрела погибли мужчина и женщина. Также поврежден ряд жилых домов.

Заметим, что Россия в последние дни увеличила интенсивность обстрелов Харькова и области. Поэтому харьковчан просят в течение 18 апреля не выходить из укрытий.

Российская авиация стала чаще атаковать территорию Украины: смотрите видео

Російські окупанти відкрили вогонь по Немишлянському району Харкова.

Важливо Тарас Тополя показав розстріляну поліклініку в Харкові: моторошне фото

Снаряд впав біля житлового будинку, що призвело до його часткового руйнування та пошкодження сусідніх будинків. Слідчі Харківської обласної прокуратури розпочали досудове розслідування за статтею 438 про порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

За попередньою інформацією, троє людей загинуло. Наразі встановлюється кількість поранених.



Жертва внаслідок обстрілу у Харкові / Фото Харківської обласної прокуратури

Раніше росіяни обстріляли Основ'янський район. Снаряди впали на території дитячих майданчиків біля житлових будинків. Унаслідок обстрілу загинули чоловік та жінка. Також пошкоджено низку житлових будинків.

Зауважимо, що Росія за останні дні збільшила інтенсивність обстрілів Харкова та області. Через це харків'ян просять протягом 18-го квітня не виходити з укриттів.

Російська авіація стала частіше атакувати територію України: дивіться відео