О вражеском обстреле в населенном пункте Малиновка, что на Запорожье, сообщили сами пострадавшие украинцы. Они пытались выехать с временно оккупированной территории по согласованным гумкоридорам, но это не остановило рашистов.

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Россияне открыли огонь по гражданским после блокпоста

"Мы проехали российский блокпост в сторону Полтавки, на нем никого не было. Однако в метрах 100 от него по нам начали стрелять российские солдаты, занявшие село", – поделилась деталями трагедии пострадавшая жительница Малиновки.

В результате коварного обстрела ранения получили двое малолетних детей, три женщины и мужчина. Помощь пострадавшим оказали военные медики запорожской теробороны.

Они также эвакуировали раненых. Взрослых доставили в больницу поселка Покровского, там их состояние стабилизировали. Деток срочно отправили в Запорожскую областную детскую больницу.

В нашей больнице детям, которые пострадали больше всего, стабилизировали основные жизненные показатели. Их подключили к системам искусственной вентиляции легких и отправили в Запорожье. Надеемся, с малышами все будет хорошо,

– сообщил главный врач Покровской многопрофильной больницы Владимир Коломойцев.

Рашисты обстреляли мирных украинцев в Запорожье / Фото командования южной группировки войск

При этом российские оккупанты лживо обвинили в своем очередном преступлении украинских военных. Пострадавшие же полностью опровергли эту пропагандистскую дезинформацию.

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