Фейк оккупантов об обстрелах

Оккупанты распространяют фейковую информацию о том, что украинские защитники, якобы, обстреляли населенный пункт Васильевка в Запорожской области.

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Рашисты утверждают, что село обстреляли из артиллерийского вооружения и систем залпового огня БМ-21 "Град", в результате чего пострадало гражданское население и дети.

Официально сообщаем, что военнослужащие, которые держат оборону на Запорожском направлении, боевых действий, которые могут нести угрозу жизни гражданскому населению, не проводили и не проводят,

– говорится в сообщении украинских военных.

Обвинение оккупантами проводится с целью прикрытия преступлений против мирных людей, которые они совершили и дискредитации Вооруженных Сил Украины.

К слову, на Херсонщине мародеры продолжают грабить полки украинских магазинов. Продукты забирают себе в грузовики, а на возмущение местных стреляют в воздух. Детали – читайте в статье.

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