Фейк окупантів про обстріли

Окупанти поширюють фейкову інформацію про те, що українські захисники, начебто, обстріляли населений пункт Василівка у Запорізькій області.

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Рашисти стверджують, що село обстріляли з артилерійського озброєння та систем залпового вогню БМ-21 "Град", в результаті якого постраждало цивільне населення та діти.

Офіційно повідомляємо, що військовослужбовці, які тримають оборону на Запорізькому напрямку, бойових дій, які можуть нести загрозу життю цивільному населенню, не проводили і не проводять,

– йдеться у повідомленні українських військових.

Звинувачення окупантами проводиться з метою прикриття злочинів проти мирних людей, які вони вчинили та дискредитації Збройних Сил України.

До слова, на Херсонщині мародери продовжують грабувати полиці українських магазинів. Продукти забирають собі у вантажівки, а на обурення місцевих стріляють у повітря. Деталі – читайте у статті.

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