Роман Мрочко – начальник Херсонской МВА – рассказал детали. Сначала около 18:40 он сообщил, что российские захватчики раз атакуют город с левого берега, который – временно под оккупацией.
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В результате очередного обстрела Херсона со стороны российских оккупационных войск в Корабельном районе возник пожар! Враг обстрелял жилые кварталы. Загорелся дом,
– говорится в сообщении.
Пожар уже удалось погасить. К счастью, данных о погибших или пострадавших нет.
Оккупанты ударили по Кривому Рогу
Вечером 20 октября российские оккупанты также атаковали Кривой Рог. К несчастью, уже известно о жертве. Погиб 60-летний мужчина.
"Очередной теракт российской армии против мирных людей. Враг попал ракетой по дачному кооперативу в Кривом Роге. Погиб 60-летний мужчина. Искренние соболезнования родным", - говорится в сообщении.
Кроме того, есть пострадавшая. 57-летнюю женщину госпитализировали с осколочными ранениями. Ее состояние оценивают как тяжелое.